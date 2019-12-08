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مدير فرع العمل بتبوك يستقبل الشقيقات الثلاث اللواتي امتهنن مهنه التشييد والبناء

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مدير فرع العمل بتبوك يستقبل الشقيقات الثلاث اللواتي امتهنن مهنه التشييد والبناء

مدير فرع العمل بتبوك يستقبل الشقيقات الثلاث اللواتي امتهنن مهنه التشييد والبناء
http://almnatiq.net/?p=807867
المناطق_محمد العنزي
استقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي الشقيقات الثلاث مريم وربى ومها الشمراني اللواتي امتهن مهنتي البناء والتشييد وأعمال الديكور والدهانات.
وأشار الحربي بدور وإنجازات المرأة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في ظل توجهات القياده الحكيمه وتميزها في التحصيل المعرفي والبحث العلمي ونجاحها في ميادين ريادة الأعمال ومساهمتها الأساسية في نجاح الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وفق قيم التسامح والتمكين والمشاركة الإيجابي وقد جرى خلال الملتقى تقديم شهادة شكر لهن.

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