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وظائف_شاغرة في أكاديمية جامعة الأمير سطام بالخرج

وظائف_شاغرة في أكاديمية جامعة الأمير سطام بالخرج

أبرز المواد

وظائف_شاغرة في أكاديمية جامعة الأمير سطام بالخرج

وظائف_شاغرة في أكاديمية جامعة الأمير سطام بالخرج
http://almnatiq.net/?p=807874
المناطق_الرياض

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الأحد القادم، في استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة “أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ”، في عدد من التخصصات في كليات الجامعة بمقرها الرئيسي بمدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة؛ وذلك عبر بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة: https://irec.psau.edu.sa/OA_HTML/IrcVisitor.jsp?L=AR

ودعت الجامعة الراغبين في شَغل هذه الوظائف إلى التسجيل في موقع الجامعة، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة، واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصص كل متقدم؛ مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يستمر حتى يوم السبت 24/ 4/ 1441هـ

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