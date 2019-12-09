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ترامب يحذر كوريا الشمالية من “خسارة كل شيء”

ترامب يحذر كوريا الشمالية من “خسارة كل شيء”
http://almnatiq.net/?p=807896
المناطق - الرياض

حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، كوريا الشمالية بأنها قد “تخسر كل شيء” بسبب عدوانيتها تجاه الولايات المتحدة بعد إعلانها عن تجربة أسلحة جديدة.

وكتب ترامب على حسابه بتويتر، “كيم جونغ اون ذكي جدا ولديه الكثير الذي يمكن أن يخسره، بل وكل شيء في الحقيقة، إذا تصرف بطريقة عدوانية”.

وتأتي تحذيرات ترامب بالتزامن مع تنفيذ بيونغ يانغ “اختبارا مهما للغاية” في موقع لإطلاق الصواريخ بعيد المدى، والذي وردت تقارير تفيد بإعادة بنائه بعد تفكيكه جزئيا عندما دخلت البلاد في محادثات نووية مع الولايات المتحدة العام الماضي.

وجاء هذا التطور وسط احتمالات ضعيفة لاستئناف المفاوضات، حيث حذرت كوريا الشمالية بأنها ستسعى إلى “طريقة جديدة” إذا فشلت في الحصول على تنازلات أميركية كبرى بحلول نهاية العام.

وقالت بيونغ يانغ إن استئناف التجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى يعتمد على الولايات المتحدة.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن متحدث باسم أكاديمية علوم الدفاع بكوريا الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، قوله: “اختبار السبت في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية سيكون له تأثير مهم على تغيير الموقع الاستراتيجي لكوريا الشمالية مرة أخرى في المستقبل القريب”.

وأضاف أن الأكاديمية قدمت نتائج الاختبار إلى اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم.

وذكرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي أن اللجنة المركزية ستعقد اجتماعا في أواخر ديسمبر لمناقشة “قضايا حاسمة تمشيا مع الوضع المتغير في الداخل والخارج”.

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