ارتفاع بيتكوين إلى 7525 دولارا

ارتفاع بيتكوين إلى 7525 دولارا

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ارتفاع بيتكوين إلى 7525 دولارا

ارتفاع بيتكوين إلى 7525 دولارا
http://almnatiq.net/?p=807899
المناطق - الرياض

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة إلى 7525 دولار عند الساعة 12 مساءً ، وفقا لمنصة بيتستامب للتعامل بالعملات الرقمية المشفرة ومقرها لوكسمبورج .
وذكرت اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء ، أن سعر عملة إثريوم الرقمية المشفرة سجل ارتفاعا كذلك بنسبة 2.3% ليصل السعر إلى 151 دولار، وهو سعر يقل الآن بنسبة 89%عن السعر المرتفع الذى بلغته العملة في 13 يناير 2018 ، وكان 1420 دولار . وقد ارتفع سعر إثريوم بنسبة 16% حتى الآن منذ بداية العام الحالى .
وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2.7% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت ما بين سبعة آلاف و 383 دولار وسبعة الآف و 580 دولار . وهي تقل حاليا بنسبة 62% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار .
وسجل سعر عملة ريبل ارتفاعا بنسبة 9.1 ?? ليصل إلى 23 سنتا ، في الوقت الذى ارتفعت فيه أيضا قيمة عملة لايتكوين بنسبة 1.7% ليصل سعرها إلى 46 دولار .

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