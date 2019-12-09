أشقاء المبتعثة مها: لا صحة لموتها طعنا.. توفيت بنوبة قلبية

أشقاء المبتعثة مها: لا صحة لموتها طعنا.. توفيت بنوبة قلبية

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أشقاء المبتعثة مها: لا صحة لموتها طعنا.. توفيت بنوبة قلبية

أشقاء المبتعثة مها: لا صحة لموتها طعنا.. توفيت بنوبة قلبية
http://almnatiq.net/?p=807902
المناطق - الرياض

أكد أشقاء المبتعثة السعودية مها العنزي، أنها توفيت إثر إصابتها بنوبة قلبية، بوجود زوجها وأطفالها الأربعة، قبل أقل من ٤٨ ساعة على استلامها شهادة الدكتوراه من إحدى جامعات ولاية سان ديغو في الولايات المتحدة الأمريكية. ونفوا صحة الشائعات حول تعرضها للطعن، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع المختصين والتقرير الطبي يؤكد أنها توفيت بنوبة قلبية.

ووفقا لـ”عكاظ”، قال شقيق المبتعثة، عبدالله العنزي إنها سعت لتحقيق حلمها، وكانت طموحة ومثابرة، عملت بجد واجتهاد فكلنا فخورون بها وسنبقى كذلك، موضحا أنها أكملت برنامج الدكتوراه في إدارة التمريض بعد أن كانت مديرة لأحد أقسام مستشفى القوات المسلحة بالشمالية، وهي تحمل الماجستير في إدارة وقيادة المستشفيات، وأم لأربعة أطفال، أصغرهم يبلغ من العمر 4 أشهر.

من جهته، أوضح محمد العنزي، أحد أشقاء المبتعثة، أن جثمانها وصل إلى أراضي المملكة، بعد أن لاقت ربها وهي تسلك طريقا من طرق العلم جعلنا نفخر بها ويفخر بها كل من عرفها.

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