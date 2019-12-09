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شبابيات مكة يطلق مبادرة مجتمع متطوع بحضور 10 الآف شخص

شبابيات مكة يطلق مبادرة مجتمع متطوع بحضور 10 الآف شخص

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شبابيات مكة يطلق مبادرة مجتمع متطوع بحضور 10 الآف شخص

شبابيات مكة يطلق مبادرة مجتمع متطوع بحضور 10 الآف شخص
http://almnatiq.net/?p=807908
عادل الزهراني - مكة المكرمة

أطلق فريق شبابيات التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة مبادرة تحت عنوان ( مجتمع متطوع ) وذلك ضمن مبادرات برنامج تم2 الذي دشنه جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة لتطوير الفرق التطوعية وتزامناً مع اليوم العالمي للتطوع.

وقال المشرف العام على فريق شبابيات هاني مدني أطلقت المبادرة في المهرجان الاجتماعي لجمعية مراكز الأحياء في الزايدي وهدفت إلى توعية المجتمع بمفهوم التطوع الصحيح وغرس حب التطوع والتعاون بين المجتمع وكذلك مشاركة مهام تطوعية مختلفة بطرق تجذب المجتمع في عالم التطوع وتثقيفهم بمجالات التطوع والطرق الصحيحة للوصول لها وذلك بحضور أكثر من 10 الآف شخص.

وأضاف شارك في المبادرة 56 متطوع ومتطوعة كما تم خلال المبادرة توزيع أكثر من ثلاثة آلاف برشور عن التطوع لزوّار المهرجان لافتا إلى أنه أقيمت الفعاليات والمسابقات الترفيهية على المسرح وتم توزيع هدايا قيمة للحضور بالإضافة إلى أنه كانت هناك أركان مصاحبة للمبادرة منها ركن التعريف بالفريق و ركن المهام التطوعية وركن الرسومات وركن السينما للأطفال.

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