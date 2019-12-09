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الفصل في 127 قضية بمنازعات الملكية الفكرية.. والتشهير عنها قريبا

الفصل في 127 قضية بمنازعات الملكية الفكرية.. والتشهير عنها قريبا
http://almnatiq.net/?p=807927
المناطق - الرياض

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية أن اللجان شبه القضائية المختصة نظرت في 127 قضية من القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وأصدرت بحقها 65 قراراً على أطراف النزاع، حيث يأتي ذلك ضمن مهامها الأساسية للحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في المملكة.
وأكدت الأمانة أن بعض القرارات تضمنت التشهير بالمخالفين المنتهكين لحقوق الملكية الفكرية، وهي إحدى العقوبات التي تنص عليها الأنظمة واللوائح التي تقضي بإيقاع العقوبات والغرامات المالية التي تتناسب مع حجم المخالفة، إضافة إلى مصادرة وإتلاف المضبوطات المخالفة، ووضع التعويضات المالية لأصحاب الحقوق بما يتناسب مع الضرر الناتج عن هذه التعديات، وفق ما تراه لجان الفصل في المنازعات.
وتختص تلك اللجان بالفصل في القضايا المتعلقة ببراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، من خلال ثلاث لجان رئيسة تختص كل واحدة منها بمجال محدد من مجالات الملكية الفكرية.
ودعت الأمانة العموم في حال من كان لديه أياً من الدعاوى المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة التواصل مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية من خلال الإدارة المختصة، أو عبر قنواتها الرسمية عن طريق البريد الإلكتروني للهيئة [email protected] أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالمعرف الموحد @SAIPKSA وكذلك عن طريق الرقم المباشر 920021421 .

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