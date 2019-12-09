مسرحي يتوج بجائزة أوسكار العالمية لصناع الإنجاز

عادل الزهراني - جدة

أقام الاتحاد الدولي للمنجزين العرب والأفارقة للموسم الخامس احتفالية كبرى بالقاهرة تحت عنوان “مونديال المنجزين العرب” لتكريم أصحاب النجاحات والإنجازات في الفترة من 5-9ديسيمبر ومن بين المكرمين البطل السعودي أسامة خالد مسرحي ثاني العالم في سويسرا محققا لوطنه ميداليتين فضيتين في سباق 100-200 متر ورفع علم بلده في المحافل الدولية والعالمية , وقد كرم بجائزة أوسكار لصناع الإنجاز للعام ٢٠١٩ , حيث يدرس الطالب بمدارس الشبل الثانوية بجدة.

ووجه أسامة في تصريح خاص الشكر والتقدير للمنجزين العرب على تكريمهم واحتفائهم به في مصر ، ويتقدم بجزيل الشكر لشركة مدارس الشبل والدكتور حمد الحارثي والأستاذ حامد الحارثي لدعمهم اللامحدود له في تشريف وتمثيل وطنه في المحافل الدولية والعالمية .