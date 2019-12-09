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ضبط 47 مخالفة بمطاعم ومحلات جنوب الطائف

ضبط 47 مخالفة بمطاعم ومحلات جنوب الطائف

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جمعية مأوئ توقع شراكة مجتمعية مع غرفة الشرقية

جمعية مأوئ توقع شراكة مجتمعية مع غرفة الشرقية

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بلدية صفوى و “أسيل الخير” يطلقان مبادرة ” في كل كبد رطبة أجر”

بلدية صفوى و “أسيل الخير” يطلقان مبادرة ” في كل كبد رطبة أجر”

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أمانة الاحساء.. زراعة أشجار صديقة للبيئة بطريق الأمير فيصل ومليون زهرة حولية في الطرقات والميادين

أمانة الاحساء.. زراعة أشجار صديقة للبيئة بطريق الأمير فيصل ومليون زهرة حولية في الطرقات والميادين

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مسرحي يتوج بجائزة أوسكار العالمية لصناع الإنجاز

مسرحي يتوج بجائزة أوسكار العالمية لصناع الإنجاز
http://almnatiq.net/?p=807931
عادل الزهراني - جدة

أقام الاتحاد الدولي للمنجزين العرب والأفارقة للموسم الخامس احتفالية كبرى بالقاهرة تحت عنوان “مونديال المنجزين العرب” لتكريم أصحاب النجاحات والإنجازات في الفترة من 5-9ديسيمبر ومن بين المكرمين البطل السعودي أسامة خالد مسرحي ثاني العالم في سويسرا محققا لوطنه ميداليتين فضيتين في سباق 100-200 متر ورفع علم بلده في المحافل الدولية والعالمية , وقد كرم بجائزة أوسكار لصناع الإنجاز للعام ٢٠١٩ , حيث يدرس الطالب بمدارس الشبل الثانوية بجدة.
ووجه أسامة في تصريح خاص الشكر والتقدير للمنجزين العرب على تكريمهم واحتفائهم به في مصر ، ويتقدم بجزيل الشكر لشركة مدارس الشبل والدكتور حمد الحارثي والأستاذ حامد الحارثي لدعمهم اللامحدود له في تشريف وتمثيل وطنه في المحافل الدولية والعالمية .

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