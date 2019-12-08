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أمير الجوف يطلع على مراحل بدء مشروع طاقة الرياح بدومة الجندل

أمير الجوف يطلع على مراحل بدء مشروع طاقة الرياح بدومة الجندل
http://almnatiq.net/?p=807932
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، تحالف الشركة المطور لمشروع طاقة الرياح في دومة الجندل ، الذي يضم الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية محمد الرمحي ، والرئيس التنفيذي لشركة نسما القابضة فيصل التركي وممثلين عن شركة إي دي أف الفرنسية .
واستعرض سمو أمير منطقة الجوف مراحل المشروع الذي بدأ العمل فيه منتصف السنة الميلادية الحالية 2019م ، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع بتوليد الطاقة نهاية الربع الأخير من عام 2020م ، وهو ضمن أهداف رؤية2030 لتنويع مصادر الطاقة بالمملكة ، وتعد المحطة الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية والأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ميجاواط، ويستهدف تغذية 70 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، ويُعد منافسة للطاقة التقليدية من ناحية التكلفة، كما أنه سيسهم في المحافظة على البيئة ويعزز قدراتها على توفير الكهرباء لجميع الاستخدامات في المملكة ، عدا فرص وظيفية للشباب والفتيات في المنطقة سواء في مراحل البناء أو في التشغيل والصيانة .

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