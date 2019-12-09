احدث الأخبار

ضبط 47 مخالفة بمطاعم ومحلات جنوب الطائف
منطقة مكة المكرمة
 جمعية مأوئ توقع شراكة مجتمعية مع غرفة الشرقية
المنطقة الشرقية
 بلدية صفوى و “أسيل الخير” يطلقان مبادرة ” في كل كبد رطبة أجر”
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء.. زراعة أشجار صديقة للبيئة بطريق الأمير فيصل ومليون زهرة حولية في الطرقات والميادين
المنطقة الشرقية
 أمير الجوف يطلع على مراحل بدء مشروع طاقة الرياح بدومة الجندل
منطقة الجوف
 مسرحي يتوج بجائزة أوسكار العالمية لصناع الإنجاز
منطقة مكة المكرمة
 أمير قطر يغادر إلى رواندا واحتمالات المصالحة تضعف
أبرز المواد
 الفصل في 127 قضية بمنازعات الملكية الفكرية.. والتشهير عنها قريبا
أبرز المواد
 “التقاعد”: تدشين أكثر من 130 مسارًا ومكتبًا خاصًا بالتعاون مع الجهات الحكومية وبعض المطارات لخدمة المتقاعدين
أبرز المواد
 على نفقة أمير تبوك الخاصة.. توزيع معونات الشتاء في قرى وهجر ومراكز المنطقة
منطقة تبوك
 للمرة التاسعة.. الرياض تستضيف اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول الخليج
أبرز المواد
 التطوع .. تعزيز للبنية المجتمعية وحافز لمبادرة أفراده
أبرز المواد
ضبط 47 مخالفة بمطاعم ومحلات جنوب الطائف

ضبط 47 مخالفة بمطاعم ومحلات جنوب الطائف

منطقة مكة المكرمة
جمعية مأوئ توقع شراكة مجتمعية مع غرفة الشرقية

جمعية مأوئ توقع شراكة مجتمعية مع غرفة الشرقية

المنطقة الشرقية
بلدية صفوى و “أسيل الخير” يطلقان مبادرة ” في كل كبد رطبة أجر”

بلدية صفوى و “أسيل الخير” يطلقان مبادرة ” في كل كبد رطبة أجر”

المنطقة الشرقية
أمانة الاحساء.. زراعة أشجار صديقة للبيئة بطريق الأمير فيصل ومليون زهرة حولية في الطرقات والميادين

أمانة الاحساء.. زراعة أشجار صديقة للبيئة بطريق الأمير فيصل ومليون زهرة حولية في الطرقات والميادين

المنطقة الشرقية

أمانة الاحساء.. زراعة أشجار صديقة للبيئة بطريق الأمير فيصل ومليون زهرة حولية في الطرقات والميادين

أمانة الاحساء.. زراعة أشجار صديقة للبيئة بطريق الأمير فيصل ومليون زهرة حولية في الطرقات والميادين
http://almnatiq.net/?p=807933
الاحساء - المناطق

ذكر المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل ان الأمانة وامتداداً لجهودها في تعزيز مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية في تحسين المشهد الحضري تواصل اعمالها خلال الفترة الراهنة لتطوير طريق الأمير فيصل بن فهد بمدينة الهفوف ،بالإضافة الى تشجير وزراعة الطريق بعد ان تم إزالة الأشجار ” المزروعة سابقاً ” والتي كانت تُعيق اعمال البُنية التحية والتطوير في الطريق ولها آثار سلبية على طبقة الأرض ، حيث سيتم زراعة أشجار ملائمة وصديقة للبيئة .
وعلى جانبٍ آخر أشار بووشل الى ان الأمانة ممثلة في وكالة الخدمات ” الإدارة العامة للحدائق والتجميل ” اتمت مؤخراً زراعة ربع مليون شتلة من الزهور الحولية الشتوية لتزيين الطُرقات الرئيسية والميادين في المدن والبلدات ، من اصل مليون شتلة سيتم زراعتها خلال موسم الشتاء ، حيث تمثل الشتلات التي يتم انتاجها محلياً في المشتل الزراعي التابع للامانة الجزء الأكبر من تلك الشتلات .
وأضاف بووشل .. وبحسب مااوضحه مدير الإدارة العامة للحدائق والتجميل المهندس محمد بن سعود الملحم .. اعمال الزراعة تشمل القيام بإستبدال التربة واعداد المهد لزراعة الشتلات الزهرية وتمديد شبكات الري الحديثة في مواقع زراعتها ، بالإضافة الى استمرارية تنفيذ الخطط المجدولة لتأهيل ورفع كفاءة الحدائق والساحات البلدية بصفة عامة ، وكذلك تهذيب أشجار وشُجيرات الشوارع والعناية بها.

روابط ذات صلة

جمعية مأوئ توقع شراكة مجتمعية مع غرفة الشرقية

جمعية مأوئ توقع شراكة مجتمعية مع غرفة الشرقية
بلدية صفوى و “أسيل الخير” يطلقان مبادرة ” في كل كبد رطبة أجر”

بلدية صفوى و “أسيل الخير” يطلقان مبادرة ” في كل كبد رطبة أجر”
نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس الغرف السعودية

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس الغرف السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*