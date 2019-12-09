أمانة الاحساء.. زراعة أشجار صديقة للبيئة بطريق الأمير فيصل ومليون زهرة حولية في الطرقات والميادين

الاحساء - المناطق

ذكر المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل ان الأمانة وامتداداً لجهودها في تعزيز مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية في تحسين المشهد الحضري تواصل اعمالها خلال الفترة الراهنة لتطوير طريق الأمير فيصل بن فهد بمدينة الهفوف ،بالإضافة الى تشجير وزراعة الطريق بعد ان تم إزالة الأشجار ” المزروعة سابقاً ” والتي كانت تُعيق اعمال البُنية التحية والتطوير في الطريق ولها آثار سلبية على طبقة الأرض ، حيث سيتم زراعة أشجار ملائمة وصديقة للبيئة .

وعلى جانبٍ آخر أشار بووشل الى ان الأمانة ممثلة في وكالة الخدمات ” الإدارة العامة للحدائق والتجميل ” اتمت مؤخراً زراعة ربع مليون شتلة من الزهور الحولية الشتوية لتزيين الطُرقات الرئيسية والميادين في المدن والبلدات ، من اصل مليون شتلة سيتم زراعتها خلال موسم الشتاء ، حيث تمثل الشتلات التي يتم انتاجها محلياً في المشتل الزراعي التابع للامانة الجزء الأكبر من تلك الشتلات .

وأضاف بووشل .. وبحسب مااوضحه مدير الإدارة العامة للحدائق والتجميل المهندس محمد بن سعود الملحم .. اعمال الزراعة تشمل القيام بإستبدال التربة واعداد المهد لزراعة الشتلات الزهرية وتمديد شبكات الري الحديثة في مواقع زراعتها ، بالإضافة الى استمرارية تنفيذ الخطط المجدولة لتأهيل ورفع كفاءة الحدائق والساحات البلدية بصفة عامة ، وكذلك تهذيب أشجار وشُجيرات الشوارع والعناية بها.