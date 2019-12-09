بلدية صفوى و “أسيل الخير” يطلقان مبادرة ” في كل كبد رطبة أجر”

القطيف - المناطق

أطلقت بلدية صفوى التابعة لبلدية القطيف بالشراكة مع فريق أسيل الخير التطوعي، صباح اليوم الخميس 12/04/1441هـ، مبادرة ( في كل كبدٍ رطبة أجر )، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وذلك بحضور رئيس البلدية المهندس نايف القحطاني.

وقال المهندس نايف القحطاني بأن الفعالية تهدف إلى وضع صناديق مخصصة للطيور لطعامهم وشرابهم، مما يسهم في النظافة العامة للبيئة، بدلاً من رمي الأكل الخاص بهم على الأرض.

وأضاف إن البلدية تدعم أي فكرة أو مبادرة تعزز مفهوم التطوع، كما أنها حريصة كل الحرص على تقديم كامل التسهيلات لتنفيذ المبادرات التطوعية وفق الأنظمة المعمول بها.

وأشار الى أن البلدية قامت بتصميم صناديق خاصة بطعام الطيور وشرابهم لدى أحد مبدعي المنطقة لتنفيذ الأعمال الخشبية وفي نفس الوقت تحقق النظافة العامة للبيئة، لافتا إلى أن الفريق يركز أغلب أعماله على الجوانب الخيرية، مقدما شكره لفريق “أسيل الخير” التطوعي، مشيدا في الوقت نفسه بدورهم في العمل الخيري والتطوعي.

من جهتها قالت قائدة فريق أسيل الخير التطوعي مريم آل قريش: “أن الفكرة جاءت من باب الرحمة بذلك الطائر الصغير بأن نوفر له الطعام والشراب ما نستطيع، مقدمة شكرها الجزيل للبلدية على تعاونها المثمر وجهودها في تنفيذ هذه المبادرة بكل نجاح.