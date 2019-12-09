جمعية مأوئ توقع شراكة مجتمعية مع غرفة الشرقية

الدمام - المناطق

وقعت جمعية مأوئ للاسكان التنموي مع الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية ممثلة في لجنة المقاولات بالغرفة الماضي بحضور أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية تهدف الى تعزيز التنسيق بين الجهتين، والسعي نحو الوصول إلى تحقيق التكامل، للرفع من مستوى الجمعية التي تخدم المجتمع وذلك ضمن سعي مأوئ لإبراز مبادراتها الاستراتيجية التنموية المستدامة.

وأوضح رئيس مجلس ادارة جمعية مأوئ للاسكان التنموي المهندس ناصر بن جبران الشهراني أن تأتي الشراكة المجتمعية مع غرفة الشرقية تماشيا مع ما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة في القطاع الخيري خلال الفترة الماضية بما يتوافق مع رؤيتها لعام 2030م وبرنامج للتحول الوطني 2020م وأهمية العمل على الانتشار الأفقي والعمودي لتحقيق المستهدفات الكمية والنوعية للقطاع الغير ربحي .

وأضاف الشهراني أن رؤية الجمعية جمعية تحمل على عاتقها التأثير في ملف الإسكان الخيري والتنموي للفئات المحتاجة من عوائل هذا الوطن الغالي ، ومن ضمن الشراكة مع الغرفة حث مؤسسات وشركات المقاولات لتزويد الجمعية بفائض المواد الصحيه ومواد البناء للمشاريع التي تم الانتهاء منها وكذلك تزويد الجمعية ببيانات مؤسسات ومقاولات بالمنطقة الشرقية وحث قطاع الاعمال على رعاية ودعم انشطة الجمعية وكذلك تحقيق التعاون فيما بينهما من خلال سبل الاتصال والتشاور وعرض المشاريع المناسبة للشراكات وكذلك تبادل الخبرات فيما بينهم في مجال البناء واحدث التقنيات فيها

يذكر أن جمعية مأوئ للاسكان التنموي تسعى للمحافظة على تطبيق أفضل الممارسات في مجال بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة وذات جودة عالية وسعر اقتصادي لتحقيق رؤية المملكة 2030 والمتوافقة مع برنامج التحول الوطني و المتمثلة في أن نكون أنموذجًا عالميا في تحقيق استقرار الأسرة وتوجيه الجهود لتامين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي مع العلم ان مأوئ انهت من بناء اكثر 255 وحدة سكنية .