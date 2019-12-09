ضبط 47 مخالفة بمطاعم ومحلات جنوب الطائف

عادل الزهراني - الطائف

نفذت بلدية جنوب الطائف الفرعية حملة رقابية على العديد من المرافق التجاري والغذائية والمطاعم والمطابخ والمنشأت ذات العلاقة بصحة المستهلك، وشمل التفتيش أكثر من 47 محلاً ومرفقاً لتقديم وإعداد الأطعمة.

وأوضحت وكالة الخدمات أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 50 مخالفة صحية من أهمها تدني مستوى النظافة، وضبط أغذية منهية الصلاحية ، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، والعمل دون تراخيص نظامية، تم اتخاذ الاجراءات النظامية بحق المخالفين.

وبينت الأمانة أن الرقابة البلدية على المنشآت ذات العلاقة بالمستهلك تهدف الى توعية العاملين بهذه الأنشطة بضرورة تطبيق الاشتراطات وتقديم الأغذية وفق معايير الجودة المطلوبة، واشارت الأمانة الى أنها خصصت برنامجاً توعوياً ورقابياً لمتابعة الأنشطة الغذائية ومحلات بيع المواد الغذائية بالطرق السريعة ومحطات الوقود.