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مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لإقرار ميزانية 2020

مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لإقرار ميزانية 2020

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ضبط 47 مخالفة بمطاعم ومحلات جنوب الطائف

ضبط 47 مخالفة بمطاعم ومحلات جنوب الطائف

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المنطقة الشرقية

مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لإقرار ميزانية 2020

مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لإقرار ميزانية 2020
http://almnatiq.net/?p=807951
المناطق - وكالات

قالت مصادر إعلامية سعودية إن مجلس الوزراء سيعقد جلسة استثنائية بعد قليل لإقرار الميزانية. وتترقب الأوساط الاقتصادية في المملكة، اليوم، إعلان تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2020 والبيانات الفعلية للنفقات والإيرادات للدولة في العام الجاري 2019.

 

وخلال إعلان الميزانية التمهيدية، قدرت وزارة المالية أن تبلغ نفقات موازنة العام المقبل 2020، نحو 1.02 تريليون ريال، لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 المتوقع بلوغها 1.05 تريليون ريال، بما يدعم النمو الاقتصادي. وتنخفض النفقات المقدرة لعام 2020 بنسبة 2.7% “28 مليار ريال” عن توقعات ميزانية 2019، البالغة 1.05 تريليون ريال، التي تعد الأضخم تاريخياً للسعودية. وقدرت المملكة إيرادات 2020 بقيمة 833 مليار ريال، حيث تقل عن الإيرادات المتوقعة لعام 2019 بنسبة 9.2% “84 مليار ريال”، المتوقع بلوغها 917 مليار ريال. وقدرت المملكة العربية السعودية عجزاً بنحو 187 مليار ريال في عام 2020، وهو أعلى بنسبة 42.7% “56 مليار ريال” عن المتوقع تحقيقه في 2019، والمتوقع بلوغه 131 مليار ريال. وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ العجز 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، وقدرت بلوغه 6.5% من الناتج لعام 2020.

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