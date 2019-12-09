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تدشين برنامج أكاديمية هدف للقيادة باللغة العربية الشهر المقبل

تدشين برنامج أكاديمية هدف للقيادة باللغة العربية الشهر المقبل
http://almnatiq.net/?p=808008
المناطق - الرياض

يدشن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الشهر المقبل برنامج أكاديمية هدف للقيادة باللغة العربية، مع استمرار تقديم البرنامج باللغة الإنجليزية أيضا.

وأوضح مدير أكاديمية “هدف” للقيادة الأستاذ سعود العمير، أن البرنامج  التدريبي  في الأكاديمية يمتد 12 أسبوعا، حيث يشتمل على خمس مراحل، تبدأ بعملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، وتتضمن المرحلة التالية يتدرب تدريباً مباشراً 5 أيام ويتم خلالها توزيع مشروعات تطبيق التعلم، وفي المرحلة الثالثة من البرنامج التي تمتد 6 أسابيع يطبّق المتدرب في جهة عمله ما تعلمه في البرنامج، وفي المرحلتين الرابعة والخامسة، يتلقى تدريباً مباشراً خمسة أيام، قبل أن يتم تقديم المشروعات ومناقشتها ومن ثم إقامة حفل التخرج‪‪.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، احتفل في مقره بمدينة الرياض الخميس الماضي بتخريج 60 قيادي وقيادية من القطاع الخاص، يمثلون أولى دفعات أكاديمية هدف للقيادة، بحضور النائب التنفيذي لمدير عام الصندوق الأستاذ عمر بن ميران مليباري وعدد من قيادات ومنسوبي الصندوق والقطاع الخاص.

ويتلقى المتدربون خلال البرنامج التدريبي، تدريبا على جدارات قيادة فريق العمل، يقدمها مدربون من جامعة كرانفيلد البريطانية، في كيفية تنمية المهارات المعرفية والمهنية والسمات القيادية، بالإضافة إلى كيفية ترتيب وإدارة المهام وتوزيعها، وإدارة فريق العمل واكتشاف الأنماط الشخصية وأثرها في حياة القائد.

الجدير بالذكر أن الأكاديمية تهدف إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز‪.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات‪

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