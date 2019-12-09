أمير منطقة تبوك يستقبل السفير الصيني لدى المملكة

المناطق - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن ويتشينغ والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالسفير الصيني متمنياً له طيب الإقامة بالمنطقة

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

من جانبه عبر السفير الصيني عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات. وفي نهاية الاستقبال تسلم سمو أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة .