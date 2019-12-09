احدث الأخبار

أمير الشرقية : مشروع قياس تجربة تستحق النمذجة
المنطقة الشرقية
 أمير المدينة المنورة يدشن مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة
منطقة المدينة المنورة
 أمير منطقة تبوك يستقبل السفير الصيني لدى المملكة
منطقة تبوك
 أمير منطقة الرياض يرعى الحفل الختامي لملتقى أسر الأشخاص ذوي الإعاقة
منطقة الرياض
 تدشين برنامج أكاديمية هدف للقيادة باللغة العربية الشهر المقبل
أبرز المواد
 القمم الخليجية .. أربعة عقود من العمل المشترك نحو تعزيز دور مجلس التعاون
أبرز المواد
 كوريا الشمالية رداً على ترمب: “طائش ذو وجهين”
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لإقرار ميزانية 2020
أبرز المواد
 ضبط 47 مخالفة بمطاعم ومحلات جنوب الطائف
منطقة مكة المكرمة
 جمعية مأوئ توقع شراكة مجتمعية مع غرفة الشرقية
المنطقة الشرقية
 بلدية صفوى و “أسيل الخير” يطلقان مبادرة ” في كل كبد رطبة أجر”
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء.. زراعة أشجار صديقة للبيئة بطريق الأمير فيصل ومليون زهرة حولية في الطرقات والميادين
المنطقة الشرقية
أمير الشرقية : مشروع قياس تجربة تستحق النمذجة

أمير الشرقية : مشروع قياس تجربة تستحق النمذجة

المنطقة الشرقية
أمير المدينة المنورة يدشن مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة

أمير المدينة المنورة يدشن مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة

منطقة المدينة المنورة
أمير منطقة تبوك يستقبل السفير الصيني لدى المملكة

أمير منطقة تبوك يستقبل السفير الصيني لدى المملكة

منطقة تبوك
أمير منطقة الرياض يرعى الحفل الختامي لملتقى أسر الأشخاص ذوي الإعاقة

أمير منطقة الرياض يرعى الحفل الختامي لملتقى أسر الأشخاص ذوي الإعاقة

منطقة الرياض

أمير الشرقية : مشروع قياس تجربة تستحق النمذجة

أمير الشرقية : مشروع قياس تجربة تستحق النمذجة
http://almnatiq.net/?p=808028
الدمام - فهد المريخي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالإمارة، صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وأعضاء اللجنة.
ونوه سموه بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على قياس وتطوير أداء الأجهزة الحكومية، والاستفادة من فرص التحسين المتاحة، مبيناً سموه أن التجربة الرائدة التي بدأها المشروع، آتت ولله الحمد نتائج إيجابية، مما يتطلب العمل على نمذجة التجربة، مؤكداً أن أي عملية تطوير ما لم تبنى على أسس علمية صحيحة، وتراعي أفضل الممارسات، وتستطلع رأي المستفيدين، فإنها لن تحقق المطلوب، مشيراً سموه إلى أن تحقيق رضا المستفيد يتطلب عملاً تكاملياً مدروساً، وإنشاء قاعدة بيانات توضح الفرص والمخاطر، متمنياً سموه للمشروع ومنسوبيه التوفيق.
من جهته عبر رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل وحرصه على تطوير أداء المشروع، وتعظيم مخرجات وأثر المشروع، وتوجيهاته الكريمة بالعمل على نقل التجربة للجهات المماثلة، وإفادتهم من التجربة، مشيراً أن المشروع في دورته الجديدة سيواصل العمل لتنفيذ الشراكات الموقعة مع عدد من الجهات، من أجل الوصول إلى رضا المستفيدين.

روابط ذات صلة

جمعية مأوئ توقع شراكة مجتمعية مع غرفة الشرقية

جمعية مأوئ توقع شراكة مجتمعية مع غرفة الشرقية
بلدية صفوى و “أسيل الخير” يطلقان مبادرة ” في كل كبد رطبة أجر”

بلدية صفوى و “أسيل الخير” يطلقان مبادرة ” في كل كبد رطبة أجر”
أمانة الاحساء.. زراعة أشجار صديقة للبيئة بطريق الأمير فيصل ومليون زهرة حولية في الطرقات والميادين

أمانة الاحساء.. زراعة أشجار صديقة للبيئة بطريق الأمير فيصل ومليون زهرة حولية في الطرقات والميادين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*