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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8120.01 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8120.01 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8120.01 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8120.01 نقطة
http://almnatiq.net/?p=808033
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 21.27 نقطة ليقفل عند مستوى 8120.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 130 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سيسكو، وسبكيم العالمية، وأسمنت القصيم، والمراكز، وأسمنت الجنوب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات باعظيم، ونماء للكيماويات، والمستشفى السعودي الألماني، وأسمنت تبوك، وأسمنت الشمالية، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.82% و 4.15%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والجزيرة، ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك، والاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 313.61 نقطة ليقفل عند مستوى 6456.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 ألف سهم تقاسمتها 1739 صفقة.

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