طرح أرامكو تقفز لـ29.4 مليار دولار بالتخصيص الإضافي

المناطق - وكالات

كشف وسيم الخطيب، رئيس الاستثمارات المصرفية في الأهلي كابيتال، والمستشار المالي والمنسق الرئيسي للاكتتاب، في مقابلة مع “العربية”، أن قيمة طرح أرامكو السعودية الأضخم عالمياً وتاريخياً صعدت إلى 29.4 مليار دولار مع تنفيذ خيار الشراء الإضافي للمؤسسات.

وقال الخطيب لـ “العربية” إن ما يسمى بالـ Greenshoe Option أو خيار التخصيص الإضافي للأسهم، جرى تنفيذه ضمن تخصيص الأسهم للمؤسسات، وبالتالي تكون قيمة الطرح النهائية 29.4 مليار دولار، تمثل 1.275% من حجم الشركة النهائي، واصفاً هذه القيمة بأنها قيمة تاريخية وتعد الأضخم في تاريخ بورصات العالم.

وأوضح أن عدد الأسهم النهائية في هذا الطرح الضخم بلغ 3.45 مليار سهم، من بينها 450 مليون سهم منحت لمدير الاستقرار السعري وبقيمة 115 مليار ريال سيجري استعمالها فقط في حال تذبذب السهم في أقل من سعر الطرح المحدد بـ 32 ريالاً للسهم”.

وأكد أن عملية الاستقرار السعري “هي ليست عملية لرفع سعر السهم، ولكنها تأتي لإعطاء الاستقرار لسعر السهم في حال وجود أي نوع من التذبذب”.

وقال إن “الأسهم المخصصة تمثلت بمليار سهم لشريحة الأفراد، و2.45 مليار سهم لشريحة المؤسسات تتضمن التخصيص الإضافي”.

أسهم مجانية للسعوديين

ووصف اليوم الأول لتداول سهم أرامكو في سوق الأسهم السعودية، المرتقب الأربعاء المقبل، بأنه “يوم تاريخي”، موضحاً أن شريحة الأفراد من المكتتبين السعوديين سيجري تخصيص أسهم مجانية لهم بواقع سهم عن كل عشرة أسهم مكتتب بها بحد أقصى عشرة أسهم لكل مكتتب.

وأوضح أن تخصيص الأسهم المجانية سيكون للمكتتبين المنفردين أو عبر اكتتاب الأسرة الواحدة، فكل مكتتب فردي أو من الأبناء سيحصل على الأسهم المجانية، “فالجميع سيحصلون على أسهم مجانية، بشرط عدم التمكن من التصرف بها لمدة 180 يوماً”.

وأشار إلى “وضوح استراتيجية توزيع الأرباح من قبل شركة أرامكو، والتي تبرهن على استقرار ومتانة وقوة شركة أرامكو كشركة رائدة في مجال الطاقة”.

وقال إن “الصناديق غير النشطة التي تتابع مؤشر السوق السعودي، يتوقع لها الدخول بقيمة تتراوح بين 1.4 مليار دولار و2.4 مليار دولار، عند ضم السهم إلى مؤشر الأسواق الناشئة”، موضحاً أن هذه التدفقات المرتقبة سوف تدعم أداء سوق السعودية.

كما أشار إلى أن تخصيص الأسهم لم “يكن شافيا للمؤسسات ومن المتوقع أن تواصل المؤسسات الطلب القوي على سهم أرامكو عند بدء تداوله في سوق الأسهم السعودية”.

اكتتاب الصناديق السيادية

وقال إن الاكتتابات في العالم تشهد دائما زخماً قوياً للطلب في آخر 48 ساعة، وتمثل ذلك في اكتتاب أرامكو “بوصول تجاوب المستثمرين إلى 397 مليار ريال من المؤسسات كان منها حوالي 200 مليار ريال في آخر يوم من 2700 مستثمر في فئة الشركات”.

وأوضح أن الإقبال على سهم أرامكو اتسم بالتنوع المميز بين صناديق خاصة وصناديق تقاعد، ومن مديري الأصول والجهات الحكومية والمستثمرين الدوليين والصناديق السيادية، واصفا هذا التنوع بأنه ممتاز جدا للسهم وأدائه المستقبلي.

وبلغت نسب تخصيص الأسهم في طرح أرامكو :

– صناديق التقاعد 5.1%

– المستثمرون الدوليون 23%

– الشركات الخاصة 24.3%

– المؤسسات الحكومية 12.6%

– مديرو الأصول والصناديق المستثمرة في الأسهم المدرجة 68.6%

وبسؤاله عن إقبال الصناديق السيادية التابعة للدول على طرح أرامكو، قال الخطيب إن “الصناديق السيادية جرى التخصيص لها بناء على النسبة التي جرى الاعتماد عليها في كامل الطرح، وحصلوا على 23% من إجمالي الأسهم المخصصة للشركات من غير السعوديين”.

ونفى الخطيب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من وجود استدانة عالية لدى المكتتبين الأفراد في طرح أرامكو، مؤكداً أن الأرقام توضح أن قيمة اكتتاب الأفراد في الطرح “وصلت إلى 49.2 مليار ريال، ولم تتعد نسبة التمويل 6% أي حوالي 3 مليارات ريال في شريحة اكتتاب الأفراد”.

وأوضح أنه “بعد تخصيص الأسهم المكتتب بها للأفراد لم يتجاوز الذي جرى استعماله من نسبة التمويل 1%، وهذا مؤشر جدا ممتاز بالنسبة للسيولة المتوافرة لدى المكتتبين في سهم أرامكو”.

وبالنسبة لحجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات للاكتتاب في أسهم أرامكو قال الخطيب إن “حجم التمويل سيجري الإعلان عنه في وقت لاحق”.

وتوقع أن تكون نسبة التمويل أو الاستدانة من المؤسسات للاكتتاب في سهم أرامكو قليلة أيضا، بسبب أن “أغلب الطلبات التي دخلت في سجل الأوامر للشركات وأغلب الشركات والصناديق الدولية تعتبر ذات سيولة عالية جدا ولا تعتمد على نسبة الاستدانة من البنوك المقرضة”.

وقال إن “لدى الشركات الخاصة معدلات استدانة مختلفة وفقا لتعاملاتهم مع البنوك وهي لا تعتبر كبيرة”.