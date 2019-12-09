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نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس وأعضاء لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس وأعضاء لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين
http://almnatiq.net/?p=808039
الدمام - عبدالله السعيدي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوانالإمارة اليوم (الاثنين) رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالإمارة، صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بنجلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وأعضاء اللجنة.

وفي مستهل اللقاء، أشار سمو نائب أمير المنطقة الشرقية للدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد علىتطوير ورفع كفاءة الأداء في مختلف الأجهزة، والسعي لتجويد عملها، وتحسين أداءها، متمنياً سموه لفريق المشروع التوفيقوالسداد.

من جانبه عبر صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين، عن شكرهوتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على ما يحظى به المشروع من دعم واهتمام، وتوجيهاتهم الدائمة بشأن تجويدالمخرجات، ونقل التوصيات والاستفادة من فرص التحسين لتكون واقعاً يشهده المستفيدين، ووسيلةً لرفع وتحسين كفاءة الأداء،وصولاً لغاية المشروع في تحقيق رضا المستفيدين.

 

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