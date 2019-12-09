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أمير منطقة جازان و نائبه يستقبلان مدير فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بجازان

أمير منطقة جازان و نائبه يستقبلان مدير فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بجازان
http://almnatiq.net/?p=808049
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ,وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمقر الإمارة اليوم , مدير فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بالمنطقة محمد بن أحمد عبد الفتاح.
واستمع سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه خلال اللقاء لشرح مفصل عن التقرير السنوي للمؤسسة , وإحصائية البنوك المحلية العاملة بمنطقة جازان وما تضمنه من معلومات وإحصائيات , ودور مؤسسة النقد العربي السعودي في تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير قطاع التأمين والعمل على تعزيز المالية العامة للدولة، ومن خلال أدوات الدين، والأدوات المالية , والمهام و الأعمال التي تقوم بها المؤسسة منذ تأسيسها لما اسهم في الحفاظ على متانة القطاع المالي، وتطوير القطاع المصرفي وقطاع التأمين ودعم سياسات المالية العامة، من خلال ما تقدمه من التقارير السنوية , وما حققته من استقرار للنظام النقدي والمالي بالمملكة.
من جهته أعرب مدير عام فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بجازان عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه وما استمع اليه من توجيهات , وما يجده فرع مؤسسة النقد بجازان من دعم ومتابعة من قبلهما لكافة الاعمال والمهام المناطة به , مؤكداً حرص منسوبي الفرع على بذل أقصى الجهود وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها أبناء المنطقة والمقيمين بها.

 

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