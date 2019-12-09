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القحطاني سفيرا لقرعة “أبطال آسيا 2020”

القحطاني سفيرا لقرعة “أبطال آسيا 2020”

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القحطاني سفيرا لقرعة “أبطال آسيا 2020”

القحطاني سفيرا لقرعة “أبطال آسيا 2020”
http://almnatiq.net/?p=808055
المناطق - متابعات

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ياسر القحطاني لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق سفيراً لقرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020 التي ستسحب يوم غد الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وأعلن «الآسيوي» أنه وإلى جانب القحطاني الذي أقام حفل اعتزاله مطلع ديسمبر الجاري، سيشارك في سحب القرعة عدد من اللاعبين السابقين للعبة في قارة آسيا، منهم إبراهيم الغانم اللاعب السابق لمنتخب قطر ونادي الغرافة، وغاو لين اللاعب السابق في منتخب الصين وغوانغزهو ايفرغراند، وكيسوكي تسوبوي اللاعب السابق لمنتخب اليابان وأوراوا ريد دايموندز.
وكان نادي الهلال السعودي توج الشهر الماضي بلقب نسخة عام 2019، بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني.
وتشهد البطولة مشاركة ستة أندية سبق لها التتويج بلقب البطولة بنظامها الجديد، هي إلى جانب الهلال كل من السد القطري وتشونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونغ بلو وينغز وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، وغوانغزهو ايفرغراند الصيني.

 

 

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