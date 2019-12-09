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الأمير تركي بن طلال يزور مرضى التسمم الغذائي بمستشفى محايل عسير

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مؤكداً أن التحقيقات جارية وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة ضد المتسبب..

الأمير تركي بن طلال يزور مرضى التسمم الغذائي بمستشفى محايل عسير

الأمير تركي بن طلال يزور مرضى التسمم الغذائي بمستشفى محايل عسير
http://almnatiq.net/?p=808058
المناطق - محايل عسير
وقف الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اليوم الإثنين على الحالات المرضية التي تسبب فيها التسمم الغذائي في مركز بحر أبو سكينة مساء أمس وذلك في زيارة لمستشفى محافظة محايل عسير يرافقه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير وأمين المنطقة وعدد من منسوبي القطاعين والجهات الحكومية .

وعّبر أمير منطقة عسير عن أسفه الكبير لوقوع مثل هذه الحالات ، مشدداً بأن التحقيقات لازالت جارية لكشف تفاصيل الحادثة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات النظامية والرادعة ضد المتسبب في ذلك، منوهاً بأنه تم تشكيل لجنة عاجلة من الجهات ذات العلاقة منذ تلقي البلاغ وازدياد أعداد المصابين بحالة التسمم تلك .

واطمأن الأمير تركي بن طلال على المرضى المنومين وحالتهم الصحية، فيما وجه بتقديم كافة الخدمات الصحية والطبية ومتابعة حالاتهم المرضية حتى خروجهم معافين بإذن الله.

وكانت صحة عسير بيّنت على لسان متحدثها مساء أمس أن القطاع الصحي في محافظة محايل استقبل 134 من الحالات التي توجهت لأحد المراكز الصحية، وتظهر عليها أعراض أولية، يُشتبه أنها ناتجة من تسمم غذائي ، وتم تنويم 120 حالة في مستشفيات المنطقة بينما خرح 14 حالة مؤكداً بأن الجميع يتم إعطائهم الرعاية الطبية الكاملة.

الأمير #تركي_بن_طلال يصل إلى محافظة #محايل_عسير للاطمئنان على صحة المرضى المنومين بمستشفى محايل إثر حالة التسمم التي تعرضوا لها الليلة الماضية.

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