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تكريم دولي لـ “الشهري” كأصغر اعلامي بالوطن العربي

تكريم دولي لـ “الشهري” كأصغر اعلامي بالوطن العربي

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تكريم دولي لـ “الشهري” كأصغر اعلامي بالوطن العربي

تكريم دولي لـ “الشهري” كأصغر اعلامي بالوطن العربي
http://almnatiq.net/?p=808066
الرياض - فلاج الشعيفاني
بعد تتويج الاعلامي الصغير سلطان الشهري بلقب أصغر اعلامي في العالم العربي في مؤتمر صناع الإنجاز 2 ديسمبر 2017 الذي اقيم في ⁧‫القاهرة‬⁩
‏وأضافة أسمه وأعماله لموسوعة الإنجازات والأرقام القياسية والعربية(إنجازاتنا)
كرم الشهري دوليًا  بعد ترشيحه لجائزة  الأبداع العربي بمونديال الاتحاد الدولي للمنجزين العرب والافارقه تقديراً لجهوده التطوعية ومساهمتة الدائمة في دعم الجمعيات الخيرية والتطوعية بالمملكة العربية السعودية .
وقال سلطان الشهري افتخر بتمثيل وطني المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية
مقدماً هذا الإنجاز  لوالدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن  عبدالعزيز آل  سعود حفظه الله ولولي عهده الأمين  الامير محمد بن سلمان داعم الشباب وصاحب رؤية 2030 .
وقدم الشهري شكره  وامتنانه  لكل من دعمه  وشجعه  من زملائه الإعلاميين  ورجال الاعمال .
معبراً عن سعادته بهذا النجاح الذي تحقق بفضل الله ثم بدعم والدتي حفظها الله والتي نالت التكريم معي ايضاً بجائزة صناع الانجاز بالوطن العربي وهي من يقف خلف كل نجاح لي حفظها الله .

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