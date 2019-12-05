أمير منطقة الحدود الشمالية يكّرم الفريق الطبي الذي أسهم في توليد امرأة على متن طائرة الخطوط السعودية

عرعر - خالد الضبيبي

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم استشارية النساء والولادة الدكتورة السعودية إنجي بدوي يرافقها أخصائي التمريض عبدالكريم العنزي والممرضة عبير العنزي، الذين بادروا بتوليد امرأة سعودية أثناء تحليق رحلة الخطوط السعودية المتجهة من مطار عرعر إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض وولادة طفل سليم معافى ولله الحمد .

وأثنى سموه, على موقف الفريق المشرف ، وتفانيهم في أداء رسالتهم الطبية والمبادرة لمساعدة الآخرين، ومساهمتهم بكل اقتدار وهمه في مباشرة الحالة الطارئ بكفاءة عالية، مؤكداً أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على بنات وأبناء هذا الوطن الكريم، وأن المرأة السعودية أثبتت أنها على قدر المسؤولية، وقادرة على مشاركة الرجل في الشأن الاجتماعي والتطوعي وكل ما من شأنه خدمة المجتمع بما يتوافق مع رؤية 2030، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

من جانبهم عبر أفراد الفريق الطبي, عن اعتزازهم بتكريم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لهم، وقالوا : إن هذا يأتي امتداداً لما توليه القيادة – أيدها الله – لأبنائها وبناتها بمختلف مناطق المملكة، مؤكين أن ما قاموا به هو واجب إنساني وأخلاقي