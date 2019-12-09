الأمير فيصل بن نواف يفتتح 15 مشروعاً في المدينة الجامعية بجامعة الجوف ويكرم الدكتور إسماعيل البشري

الجوف - محمد الحسن

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، أمير منطقة الجوف، اليوم 15 مشروعاً في جامعة الجوف، تم إنجازها في المدينة الجامعية بالجوف .

وفور وصول سموه كان في استقباله مدير جامعة الجوف بالإنابة الدكتور بدر بن كريم الزارع ووكلاء الجامعة، حيث افتتح سموه

المشاريع التي تشمل كلية التربية للبنات، المراحل الأولى لكلية الطب، ولكلية الصيدلة، ولكلية طب الأسنان، كما تشتمل على كلية الآداب والأعمال، المختبر المركزي للأبحاث، مركز الدفاع المدني، قاعة المؤتمرات للطالبات، المركز الاجتماعي للطلاب والطالبات، المركز التجاري للطلاب والطالبات، معامل كلية الهندسة، والأكاديمية الرياضية.

وبدأ الحفل المُعد بهذه المناسبة، بعرض عن دعم سمو راعي الحفل المتواصل لجامعة الجوف وأبرز المنجزات التي حققتها الجامعة

في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد ذلك ألقى مدير الجامعة بالإنابة الدكتور بدر الزارع كلمة رحب خلالها بسمو أمير المنطقة بمناسبة افتتاحه حزمة جديدة من المشاريع التي بلغ المنجز منها نحو (30) مشروعاً بميزانية تفوق 2 مليار ريال من إجمالي 4 مليار ريال معتمدة، مؤكداً أن هذه المناسبة تكتسب أهميتها من توافقها مع احتفال الوطن بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين بعد أن عاشت المملكة سنوات زاخرة بالمنجزات والإصلاحات والتنمية المتواصلة، وتعزيز المكانة العالمية في كل المجالات.

وقال الدكتور الزارع، إن هذا الاحتفال يأتي بعد أن حققت الجامعة قفزات نوعية في المجالات الإنشائية واحتفلت مؤخراً بانتهاء جميع مبانيها المستأجرة، وحققت الاعتماد المؤسسي الأكاديمي، واعتمدت

هيكلتها الإدارية والأكاديمية بما يتوافق مع رؤية المملكة وتواصل مسيرتها، ٢٠٣٠ التعليمية والبحثية وتخدم المجتمع والوطن مستثمرة الدعم الكبير من القيادة أيدها الله.

وعبر عن جزيل الشكر والعرفان للدكتور إسماعيل البشري على فترة الثماني سنوات التي أمضاها مديراً للجامعة، مؤكداً أن الدكتور البشري، خلال سنوات عمله، حقق الكثير من المنجزات المتنوعة، حتى تجاوزت جامعة الجوف مرحلة الجامعات الناشئة إلى مرحلة المنافسة والطموحات العالية، موضحاً بأن الجامعة مازال لديها الكثير من المشاريع والبرامج التي تحقق خطتها الاستراتيجية، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين “حفظهما الله ” وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور الزارع، عن جزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو أمير المنطقة ومعالي وزير التعليم، على ما تحظى به الجامعة من دعم متواصل.

ثم قدم معالي الدكتور إسماعيل البشري كلمةً عبر فيها فخره بالثقة الملكية خلال السنوات الماضية ما منحه فرصة خدمة الدين والوطن والقيادة من خلال جامعة الجوف، مستحضراً معاليه ما كانت عليه منطقة الجوف قبل ما يزيد عن مائة عام حالها حال مناطق المملكة من فرقة وشتات وجهل وفقر، وبين حالها اليوم بهذه المنجزات والتنمية الشاملة والأمن والرخاء وانتشار دور العلم والمعرفة والمشاريع العملاقة.

وقدم الدكتور البشري شكره الوافر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” على الثقة والدعم الكبير، وكذلك لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي

وزير التعليم وجميع منسوبي الجامعة ومنسوباتها وأهالي منطقة الجوف.

واختُتم الحفل، بتكريم سمو أمير المنطقة لمدير الجامعة السابق الدكتور إسماعيل بن محمد البشري، تقديراً لجهوده التي بذلها خلال سنوات عمله في إدارة الجامعة، كما تسلم سموه هدية تذكارية من الجامعة

بهذه المناسبة.

يذكر أن المشروعات الخمسة عشر التي تم افتتاحها تتكون من مشروع المرحلة الأولى لكلية الطب، تبلغ مساحته (14.763م2)، إذ يتضمن (51) مكتباً إدارياً، و(26) قاعة دراسية، (144) معملاً للكيمياء والفيزياء والحاسب الآلي وغيرها، و(84) غرفة للخدمات، وغرف للطعام، وتبلغ كلفة تنفيذه (151.000.000) ريال، ويتربع مشروع المرحلة الأولى لكلية طب الأسنان على مساحة (12536 م2)، ويضم (139) مكتباً إدارياً، و(22) قاعة دراسية، و(144) عيادة أسنان، و(9) معامل للكيمياء والفيزياء والحاسب الآلي وغيرها، وغرف للطعام، وتبلغ كلفة تنفيذه (157258045) ريال، أما مشروع المرحلة الأولي لكلية الصيدلة تقدر مساحته نحو (2590.81م2)، إذ يتضمن (38) قاعة دراسية، مكاتب إدارية وخدمات، قاعة اجتماعات، غرف التسجيل والإرشادات، غرف للطعام، وتقدر كلفة تنفيذه (71058704.71) ريال، ويتربع مشروع كلية الآداب والأعمال على مساحة (40724.79م2)، ويضم (27) مكتباً إدارياً، و(15) قاعة دراسية، و(12) معملاً، وقاعات للمحاضرات والإجتماعات، وغرف للخدمات والطعام وتقدر كلفة تنفيذه (66076776.34) ريال، أما مشروع كلية التربية للبنات تقدر مساحته بـ (40000م2)، ويضم (109) مكتباً إدارياً و(55) قاعة دراسية، و(32) معملاً للكيمياء والفيزياء وغيرها، و(19) قاعة للمحاضرات، وغرف للخدمات والطعام، وبلغت كلفة تنفيذها (140732830) ريال ، أما

مشروع المختبر المركزي للأبحاث تبلغ مساحته (2515م2)، ويضم (10) معامل للكيمياء والفيزياء والحاسب الآلي وغيرها، ومكاتب إدارية وقاعة مناقشة وغرف للطعام والخدمات، وتقدر كلفة تنفيذه (30.000.000) ريال، أما مشروع معامل كلية الهندسة تقدر مساحته بنحو (4500م2)، ويضم معمل المساحة ومعمل الميكانيكا ومعمل الطرق، معمل إنشائي، معمل الهيدروليكا، معمل التربة وتبلغ تكلفته المالية بنحو (3.000.000) ريال، أما مشروع قاعة المؤتمرات للطالبات يقع على مساحة (1600 م2)، وتستوعب (820) مقعداً، ومجهزة بأحدث التجهيزات والخدمات اللازمة، وبها غرف لكبار الزوار، وغرف

للخدمات، وقاعة اجتماعات، وتبلغ تكلفة تنفيذه (12.000.000) ريال، أما مشروع المركز الاجتماعي للطالبات يقع على مساحة (3860م2)، ويحتوي على مكاتب إدارية وصالات اجتماعات ولجان طبية، وغرف للخدمات والطعام، وتبلغ كلفة تنفيذه (10413279) ريال، أما مشروع المركز الاجتماعي للطلاب يتربع على مساحة (3860م2) ويتكون من مكاتب إدارية، وصالات اجتماعات ولجان طبية، وغرف للخدمات والطعام، وتبلغ كلفة تنفيذه (10413279) ريال، أما مشروع مبنى الدفاع المدني يتربع على مساحة (1660م2)، حيث يستوعب (12) سيارة خاصة للدفاع المدني، وقاعات دراسية، ومكاتب إدارية، وغرف

للخدمات والطعام، وتبلغ كلفة تنفيذه (4572564 ) ريال، أما مشروع مبنى المركز التجاري للطالبات تقدر مساحته بـ (12536 م2) ، ويحتوي على مكاتب إدارية، مستودع أغذية باردة، تصوير وطباعة، صيدلية، مقر لبنك، غرف خدمات، وتبلغ تكلفة تنفيذه (10025984 ) ريال ، أما مشروع مبنى المركز التجاري للطلاب تبلغ مساحته (12536 م2)،

ويحتوي على مكاتب إدارية، مستودع أغذية باردة، مقر لبنك، صيدلية، تصوير وطباعة، وتبلغ كلفة تنفيذه (10025984 ) ريال.