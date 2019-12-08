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أمير منطقة حائل يناقش آليات تنفيذ الأحكام الشرعية

أمير منطقة حائل يناقش آليات تنفيذ الأحكام الشرعية
http://almnatiq.net/?p=808114
المناطق - حائل

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بصالة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة اليوم وبحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ اجتماعاً ضم مدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب العتيبي ومدير مرور منطقة حائل العميد دحيم الشبرمي ومدير إدارة مكافحة المخدرات العميد سلوم العتيبي ومدير سجون منطقة حائل العميد حسن الشهري والمدير العام لإدارة تنفيذ الأحكام بالإمارة مطلق اللحيدان .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ الأحكام الشرعية والحرص على تسريع الإجراءات المتعلقة بذلك .

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