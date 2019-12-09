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وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يصلون إلى الرياض

وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يصلون إلى الرياض
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المناطق - واس

وصل أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض اليوم، للمشاركة في الاجتماع الوزاري للمجلس الأعلى في دورته الـ 40 .
فقد وصل نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد ال خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، ومعالي المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي.
وكان في استقبالهم في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى المملكة.

 

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