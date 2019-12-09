سفير الصين لدى المملكة يزور متحف تبوك الإقليمي

المناطق - تبوك

زار سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن ويتشينغ والوفد المرافق له اليوم متحف تبوك الإقليمي.

وتجول السفير والوفد المرافق له في المتحف واطّلع على مكوناته ومرافقه وعروضه المتحفية المتنوعة.

وقدّم المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور مبروك بن محمد الشليبي للوفد شرحاً عن المقومات السياحية والحضارية والطبيعية والأثرية والتراثية التي تزخر بها منطقة

تبوك وما تشهده من حراك سياحي متصاعد ومشاريع سياحية عملاقة.

وفي نهاية الجولة أبدى السفير الصيني إعجابه بما شاهد من مقتنيات أثرية وبما تتميز به منطقة تبوك من إرث تاريخي.

