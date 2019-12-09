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أدبي تبوك ينظم ورشة عمل عن ” مهارات كتابة القصة القصيرة “

أدبي تبوك ينظم ورشة عمل عن ” مهارات كتابة القصة القصيرة “

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أدبي تبوك ينظم ورشة عمل عن ” مهارات كتابة القصة القصيرة “

أدبي تبوك ينظم ورشة عمل عن ” مهارات كتابة القصة القصيرة “
http://almnatiq.net/?p=808167
المناطق- تبوك:

ينظم النادي الأدبي بمنطقة تبوك غداً ورشة عمل بعنوان ” مهارات كتابة القصة القصيرة ” تقدمها القاصة والكاتبة وفاء الطيب وذلك عقب صلاة العشاء بمقر الصالة الثقافية بالنادي.
وتأتي هذه الورشة التي تستمر على مدى يومان في إطار الأنشطة الثقافية المتنوعة التي ينظمها النادي لإثراء الحراك الثقافي بالمنطقة.
ووجهت الهيئة الإدارية بالنادي الدعوة للجميع لحضور الورشة والاستفادة مما يقدم فيها .

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