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وفد تجاري أمريكي يعرض خبراته في إدارة المطارات بغرفة الشرقية

وفد تجاري أمريكي يعرض خبراته في إدارة المطارات بغرفة الشرقية

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وفد تجاري أمريكي يعرض خبراته في إدارة المطارات بغرفة الشرقية

وفد تجاري أمريكي يعرض خبراته في إدارة المطارات بغرفة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=808170
القطيف - المناطق

اكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر بن رفيع الجابري متانة العلاقات بين المملكة والولايات الامريكية المتحدة وعمق العلاقات التجارية والاتقاصدية.

وقال الجابري خلال لقاء الوفد التجاري الأمريكي بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بان المملكة تشهد طفرة اقتصادية وصناعية كبرى، حيث تواكب التطور الذي يشهده العالم في القطاع اللوجستي، تحقيقا لاهداف رؤية المملكة 2030، مؤكدا بان المملكة تملك حاليا 27 مطارًا ، بما في ذلك 13 مطارًا دوليًا و 14 مطارًا محليًا ، وتتولى الهيئة العامة للطيران المدني مسؤولية السلامة والعمليات وخدمات الملاحة في جميع هذه المطارات. بالإضافة إلى ذلك ، هناك عدد من المطارات المحلية والدولية على نطاق واسع في المملكة. كما تم عددا من المطارات الجديدة مثل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار خليج نيومفي الجزء الشمالي من المملكة. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل مطار البحر الأحمر الذي تم تصميمه لخدمة حوالي مليون سائح سنويًا بحلول عام 2022.

وحضر اللقاء عضو مجلس الإدارة نجيب بن عبدالله السيهاتي ، والأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل والرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي السعودي. دل روزفلت ورئيس الجانب السعودي في المجلس عبدالله بن صالح جمعه والقنصل الأمريكي في الظهران راتشناكورهونن.

وقال روزفلت إن الهدف الرئيسي من اللقاء هو البحث عن فرص استثمارية واعدة ومشاريع ذات جدوى تقدمها أبرز الشركات المصنعة العاملة في قطاع المطارات إلى أن هناك فرصًا تجارية كبيرة في صناعة الطيران السعودية.

من جانبه قال جمعة إن مجلس الأعمال الأمريكي السعودي قد لعب دورًا مهمًا في تطوير وتوسيع التعاون التجاري بين الشركات الأمريكية والسعودية على مدار 25 عامًا منذ إنشائه في عام 1993. إذ قام المجلس بتنظيم العديد من بعثات تطوير الأعمال الناجحة إلى المملكة.

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