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رئيس الغرفة التجارية الصناعية بتبوك يلتقي السفير الصيني لدى المملكة

رئيس الغرفة التجارية الصناعية بتبوك يلتقي السفير الصيني لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=808173
المناطق - تبوك

التقى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك أحمد بن عطيه الحارثي اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن ويتشينغ بحضور أمين عام الغرفة التجارية منصور اليامي وأعضاء الغرفة وذلك في صالة الاجتماعات بمقر الغرفة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التجارية بين البلدين التي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وسبل الاستثمار في معظم المجالات الواعدة.
واستعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة الفرص الاستثمارية بالمنطقة وإمكانية الاستفادة من الخبرات الصينية في عدد من المجالات التجارية التي منها الصناعية والسياحية والزراعية.
من جانبه أبدى السفير الصيني إعجابه بما شاهده بالمنطقة من نهضة اقتصادية كبيرة ومتطورة وسعادته بزيارة المنطقة التي تعبر عن بوابة الشمال للمملكة وتُعد أحد أهم دعائمها الاقتصادية التي ترتكز على ثلاثة مشاريع اقتصادية عملاقة تتمثل في نيوم ومشروعي آمالا والبحر الأحمر مقدماً شكره لغرفة تبوك على ما لمسه أثناء زيارتهم للمنطقة من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

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