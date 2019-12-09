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تعليم تبوك ينظم غداً الملتقى الأول لصعوبات التعلم

تعليم تبوك ينظم غداً الملتقى الأول لصعوبات التعلم
http://almnatiq.net/?p=808176
المناطق- تبوك:

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارتي التربية الخاصة (بنين-بنات) غداً الملتقى الأول لصعوبات التعلم تحت شعار ” بكم نلتقي لتخطي الصعوبات” بالتعاون مع جامعة تبوك ومجمع إدارة الصحة النفسية و مستشفى الملك سلمان بالشمالية الغربية وذلك على مسرحي إدارة التعليم (بنين) و (بنات ) بحضور المدير العام للتعليم إبراهيم بن حسين العُمري .
وأوضح مدير إدارة التربية الخاصة ( بنين ) بتعليم تبوك خالد العطوي أن الملتقى يتضمن أربعة محاور أساسية هي صعوبات التعلم تربوياً وصعوبات التعلم نفسياً وصعوبات التعلم اجتماعياً وصعوبات التعلم طبياً .
فيما أشارت مديرة إدارة التربية الخاصة (بنات ) أسماء العنزي إلى أن هذا الملتقى يسعى إلى إثارة الدافعية للعطاء والعمل لخدمة فئة التربية الخاصة وتسليط الضوء على صعوبات التعلم والتزود بمهارات وخبرات جديدة في هذا المجال والتعريف بأدوار أخصائي التربية الخاصة وصعوبات التعلم في المدارس الخاصة.

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