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بلدية الكهفة بحائل تنفذ مبادرة التطوع البلدي ” يداً بيد نرتقي “

بلدية الكهفة بحائل تنفذ مبادرة التطوع البلدي ” يداً بيد نرتقي “
http://almnatiq.net/?p=808179
المناطق - حائل

نفذت بلدية الكهفة بحائل مبادرة التطوع البلدي التي أطلقتها مؤخراً وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستوى جميع ‏الأمانات في مختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة العربية السعودية، تحت شعار ” يداً بيد نرتقي ” بالتزامن مع اليوم العالمي ‏للتطوع، ‏وتضمنت المبادرة العديد من الأنشطة والخدمات المتنوعة والفعاليات العلمية والعملية، إضافةً إلى حملات مكثّفة للنظافة العامة والتشجير ‏وإزالة مظاهر التشوه البصري وتوزيع أكياس النفايات في كلاً من الحدائق العامة والمنتزهات في مدينة الكهفة وكذلك المنتزهات البرية، بإشراف ومتابعة مباشرة من سعادة رئيس بلدية الكهفة المهندس عبدالله بن عواد الشمري ومنسوبي البلدية وبمشاركة (15) طالباً متطوعاً إضافةً إلى معلمي مدرسة الكهفة الإبتدائية.

وأشار رئيس بلدية الكهفة المهندس عبدالله بن عواد الشمري بأن هذه المبادرة تهدف إلى تفعيل الخدمات البلدية الإجتماعية بما يتوافق مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية إضافةً إلى مشاركة كافة شرائح المجتمع في الأعمال التطوعية ونشر ثقافة الوعي في الحفاظ على الممتلكات العامة والثروات البيئية ودعم جودة الحياة ورفاهية المجتمع، مشيراً بأن البلدية سخرت كافة إمكانياتها لخدمة المواطنين بالأعمال المجتمعية ومؤكداً في الوقت ذاته على دور كلاً من الوزارة وأمانات وبلديات المملكة وسعيهم الدائم إلى نشر ثقافة الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع.

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