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وزير النقل: ميزانية المملكة الترليونية تجسد متانة الاقتصاد السعودي

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http://almnatiq.net/?p=808183
المناطق - الرياض

رفع معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ولكافة الشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة.

وأكد معاليه أن ميزانية 2020 ستدفع لتحقيق رؤية المملكة 2030م، التي تهدف بأن تكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، معتمداً بشكل رئيس على البنية التحية الضخمة لأنماط النقل المختلفة من طرق برية وبحرية وجوية، وموانئ وسكك حديدية، كما ستدعم الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، والحرص على تقديم الخدمات التي من شأنها تحقيق الرخاء والرفاهية للمواطن والمقيم، وتطوير الخدمات الحكومية، وخلق بيئة استثمارية واقتصادية، تمكن للقطاع الخاص من الإسهام في المشاركة بالمشروعات التنموية العملاقة في شتى مجالات الدولة.

وأشاد الجاسر بالتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة التي تحرص على تقديم خدمات تنموية واسعة النطاق لمواطنيها، وعلى الرعاية والدعم الذي تحظى به كافة القطاعات الخدمية بالمملكة، و تمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي. فمن خلال الأرقام التي تضمنتها الميزانية لتؤكد وضوح الرؤية المستقبلية الطموحة، التي ستسهم بمشيئة الله في استحداث وتطوير البنى التحتية واستخدام أحدث التقنيات في قطاع النقل واللوجستيات، مؤكدًا أن هذا الدعم سيوفر مناخًا مناسبًا وسيذلل الصعاب، كما سيساهم في خلق فرص نمو واعدة في القطاع اللوجستي، وسيعزز من الموقع الاستراتيجي للملكة كمحور في حركة التبادل التجاري دوليًا.

وشكر معالي الجاسر القيادة الرشيدة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاعات الدولة بشكل عام ولقطاع التجهيزات الأساسية و منها النقل بشكل خاص، وذلك من خلال تخصيص مبلغ يقدر بـ 56 مليار ريال لعدد من البرامج والمشاريع الحيوية لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وذلك لتطوير وتحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والزوار.

وأشار معاليه أن هذه الميزانية تجسد متانة الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أنها ستساعد في مواكبة الحراك الشامل الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030 لديمومة التوازن والنمو الاقتصاديين، سائلاً الله عز وجل أن يسدد القيادة الرشيدة لخدمة بلاد الحرمين والشعب السعودي وكافة المقيمين والزوار، وأن يديم على مملكتنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار

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