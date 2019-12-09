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تراحم الباحة تنفذ دورة تدريبة بسجن الباحة العام

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تراحم الباحة تنفذ دورة تدريبة بسجن الباحة العام

تراحم الباحة تنفذ دورة تدريبة بسجن الباحة العام
http://almnatiq.net/?p=808186
المناطق-الباحة

أقامت لجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة ( تراحم ) بالتعاون مع إدارة سجون المنطقة وبالشراكة مع كلية الباحة الأهلية للعلوم ؛ دورة تدريبية للمدرب الدكتور سفر الحلي بعنوان ” إدارة التغيير الشخصي ” بقاعة التدريب بالسجن العام بمدينة الباحة .
وقد شهدت الدورة تفاعل كبير من النزلاء وذلك بحضور المدير التنفيذي لتراحم الباحة على جمعان آل سرور والشيخ علي بن صالح الزهراني مدير التوعية الدينية بالسجون و الأستاذ خضر الغامدي مدرب تنمية بشرية ىو الأستاذ محمد علي سالم مسؤول التدريب بالكلية الأهلية .
من جهتهم ثمن النزلاء هذه الخطوة من اللجنة موجهين شكرهم للجنة تراحم بمنطقة الباحة ولمدير سجون المنطقة العقيد فايز الأحمري

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