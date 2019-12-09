أقامت لجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة ( تراحم ) بالتعاون مع إدارة سجون المنطقة وبالشراكة مع كلية الباحة الأهلية للعلوم ؛ دورة تدريبية للمدرب الدكتور سفر الحلي بعنوان ” إدارة التغيير الشخصي ” بقاعة التدريب بالسجن العام بمدينة الباحة .
وقد شهدت الدورة تفاعل كبير من النزلاء وذلك بحضور المدير التنفيذي لتراحم الباحة على جمعان آل سرور والشيخ علي بن صالح الزهراني مدير التوعية الدينية بالسجون و الأستاذ خضر الغامدي مدرب تنمية بشرية ىو الأستاذ محمد علي سالم مسؤول التدريب بالكلية الأهلية .
من جهتهم ثمن النزلاء هذه الخطوة من اللجنة موجهين شكرهم للجنة تراحم بمنطقة الباحة ولمدير سجون المنطقة العقيد فايز الأحمري
تراحم الباحة تنفذ دورة تدريبة بسجن الباحة العام
أقامت لجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة ( تراحم ) بالتعاون مع إدارة سجون المنطقة وبالشراكة مع كلية الباحة الأهلية للعلوم ؛ دورة تدريبية للمدرب الدكتور سفر الحلي بعنوان ” إدارة التغيير الشخصي ” بقاعة التدريب بالسجن العام بمدينة الباحة .
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