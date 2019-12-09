تراحم الباحة تنفذ دورة تدريبة بسجن الباحة العام

المناطق-الباحة

أقامت لجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة ( تراحم ) بالتعاون مع إدارة سجون المنطقة وبالشراكة مع كلية الباحة الأهلية للعلوم ؛ دورة تدريبية للمدرب الدكتور سفر الحلي بعنوان ” إدارة التغيير الشخصي ” بقاعة التدريب بالسجن العام بمدينة الباحة .

وقد شهدت الدورة تفاعل كبير من النزلاء وذلك بحضور المدير التنفيذي لتراحم الباحة على جمعان آل سرور والشيخ علي بن صالح الزهراني مدير التوعية الدينية بالسجون و الأستاذ خضر الغامدي مدرب تنمية بشرية ىو الأستاذ محمد علي سالم مسؤول التدريب بالكلية الأهلية .

من جهتهم ثمن النزلاء هذه الخطوة من اللجنة موجهين شكرهم للجنة تراحم بمنطقة الباحة ولمدير سجون المنطقة العقيد فايز الأحمري