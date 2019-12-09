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وزير المالية: ميزانية 2020 تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين على الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته

وزير المالية: ميزانية 2020 تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين على الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته
http://almnatiq.net/?p=808189
المناطق - واس

رفع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 / 1442هـ ( 2020م )، .
وأشار معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إلى أن الميزانية تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية، وتتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصةً الإنفاق الاجتماعي. مع مواصلة العمل لتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتنويع الاستثمار تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030 .

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