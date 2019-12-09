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الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز يعزي أسرتي الوشيح والجباب

الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز يعزي أسرتي الوشيح والجباب
http://almnatiq.net/?p=808202
المناطق - الجوف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف تعازيه لمدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس محمد بن سعد الوشيح بوفاة شقيقه حامد بن سعد الوشيح .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر العزاء بمحافظة دومة الجندل شقيق الفقيد حمد بن سعد الوشيح وأبناء الفقيد .
ودعا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.
كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف, تعازيه لأسرة الجباب بوفاة فقيدهم اللواء الركن محمد الجباب.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر
العزاء بمحافظة دومة الجندل والد الفقيد العقيد متقاعد حامد بن حمود الجباب وأشقاء الفقيد .
ودعا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.
وأعرب الوشيح والجباب عن شكرهم لسمو نائب أمير المنطقة على مشاعره الأخوية التي كان لها بالغ الآثر في تخفيف مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.

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