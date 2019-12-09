مركزي صبح وأم سرار الصحيين يحصلان على شهادة الاعتماد

المناطق - عسير

أوضحت صحة عسير حصول مركز صحي صبح التابع للقطاع الصحي في بللحمر ومركز صحي أم سرار التابع للقطاع الصحي في محافظة خميس مشيط ؛ على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ( CBAHI).

يأتي ذلك مواصلة لشهادات الاعتماد التي حصلت عليها عدة مستشفيات ومراكز صحية في منطقة عسير ، حيث حصلت ٧ مستشفيات و١٢ مركز صحي على شهادة الاعتماد خلال عام .

إلى ذلك حصل مستشفى عسير المركزي على

إعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لبرنامج أمراض الجهاز الهضمي لدى الكبار إعتماداً مشروطاً ليضاف للبرامج التدريبية الأخرى المعتمدة بالمستشفى.