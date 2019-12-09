استئصال حمل على المبيض بالمنظار لمريضة في مستشفى أبها للولادة والأطفال

المناطق - عسير

أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى أبها للولادة والأطفال عمليةً استئصال حمل على المبيض باستخدام المنظار .

وأوضح رئيس الفريق الطبي استشاري النساء والولادة بالمستشفى الدكتور عمار عزاوي ، أن الطرق العلاجية للحمل خارج الرحم تتراوح بين العلاج الدوائي والجراحي ، مشيراً إلى أن العلاج الجراحي كان هو الخيار الطبي المناسب للحالة عبر استخدام المنظار .

وقام الفريق الطبي بقيادة الدكتور عمار عزاوي وبمشاركة الدكتور محمد عسيري والدكتور محمد الشهراني بإجراء العملية بالمنظار والحفاظ على المبيض من الاستئصال حيث استغرقت العملية ساعتين وتكللت بالنجاح.

واستكمالاً للمرحلة العلاجية لهذه الحالة فقد تم مراقبة الوضع الصحي للمريضة في مرحلة ما بعد العملية حتى خروجها من المستشفى بصحة جيدة – ولله الحمد- ، ولا تزال متابعة المريضة مستمرة .