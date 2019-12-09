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أمير الرياض يكرّم ملتقى “صحافيو الوطن”.. والأميرة نوف بنت عبدالرحمن تشكر جهودهم

أمير الرياض يكرّم ملتقى “صحافيو الوطن”.. والأميرة نوف بنت عبدالرحمن تشكر جهودهم

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أمير الرياض يكرّم ملتقى “صحافيو الوطن”.. والأميرة نوف بنت عبدالرحمن تشكر جهودهم

أمير الرياض يكرّم ملتقى “صحافيو الوطن”.. والأميرة نوف بنت عبدالرحمن تشكر جهودهم
http://almnatiq.net/?p=808230
المناطق-فلاج الشعيفاني

كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة ملتقى “صحافيو الوطن” سعيد بن هليل العجل، وذلك على رعايتهم الإعلامية لحفل الملتقى الأول لأسر ذوي الإعاقة “لأجلهم نلتقي”، والذي أُقيم ليلة البارحة بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض في ختام فعاليات الملتقى.

كما قدمت رئيسة مجلس إدارة جمعية “لأجلهم” الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن فرحان آل سعود، شكرها وتقديرها لـ”صحافيو الوطن” على رعايتهم الإعلامية للحفل، ودعمهم الإعلامي لبرامج الجمعية.

فيما أكد رئيس ملتقى “صحافيو الوطن” سعيد بن هليل العجل، أن وجود الملتقى بأعضائه ودعمه الإعلامي والتنظيمي لهذه المؤسسات الخيرية والقطاع الثالث واجب وطني، وجهد نفخر به ونطمح أن يكون له مساهمة فعّالة في دفع عجلة النماء للوطن وتحقيق رؤيته المباركة.

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