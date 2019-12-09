أمير منطقة حائل : ميزانية الدولة ستعود بالخير الكبير على الوطن والمواطن وعلى تأسيس أرضية صلبة لمرحلة جديدة من البناء

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 / 1442هـ (2020م).

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد في تصريح لسموه بما تضمنته ميزانية الدولة من أهداف تنموية واقتصادية طموحة وبمعدلات إنفاق عالية ستعود بالخير الكبير على الوطن والمواطن وعلى تأسيس أرضية صلبة لمرحلة جديدة من البناء .

وقال سموه: “نحمد الله أن تحقق بفضله وتوفيقه لهذه البلاد وقياتها وشعبها نجاح مرحلة التحول الاقتصادي وفقاً لرؤية المملكة 2030 ، فجاءت الميزانية لتعزز الالتزام بتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لرفع مستويات جودة الحياة للمواطن وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية”.

واختتم أمير منطقة حائل تصريحه برفع أكف الضراعة للمولى العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن تتواصل عجلة التنمية والتطوير، وأن يبارك عز وجل بهذه الجهود، لينعم الوطن وأبناؤه بمزيد من الرفاهية والحياة الكريمة .