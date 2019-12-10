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نائب أمير جازان يفتتح مساء غد أول دار سينما بالمنطقة الجنوبية ..

نائب أمير جازان يفتتح مساء غد أول دار سينما بالمنطقة الجنوبية ..
http://almnatiq.net/?p=808246
جازان -فضه عطيف
يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء غد الثلاثاء أول دار سينما بالمنطقة الجنوبية وذلك بمجمع الراشد مول بمدينة جازان.
والتي تبلغ تكلفتها أكثر من 42 مليون ريال وتضم دار السينما 10 قاعات منها قاعتين مخصصة للأطفال وتتسع كل قاعة من 80 الى 120 شخصا فيما ستفتح دار السينما ابوابها رسميا للجمهور بعد غد الاربعاء .

ويأتي تدشين دار السينما بمنطقة جازان ضمن باكورة وحزمة من مشاريع جودة الحياة والتي تعد ضمن رؤية المملكة 2030 ، وتوفر للأهالي والزوار من المواطنين والمقيمين فرص متعددة للترفيه وذلك بدعم القيادة الرشيدة وبمتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه.

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