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النائب العام: ميزانية المملكة 2020 تكشف نجاح برامج الإصلاح المالي وفق رؤية 2030

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النائب العام: ميزانية المملكة 2020 تكشف نجاح برامج الإصلاح المالي وفق رؤية 2030

النائب العام: ميزانية المملكة 2020 تكشف نجاح برامج الإصلاح المالي وفق رؤية 2030
http://almnatiq.net/?p=808253
المناطق - واس

أشاد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1441 – 1442هـ ، بإقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، لاسيما وقد أكدت اهتمام القيادة بمكافحة الفساد بجميع صورة وأشكاله بكل حزم لتحقيق مصلحة المواطن والوطن، وحماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال وصيانة نزاهة الوظيفة العامة، ما يعزز الإنتاج المحلي ويحقق الاستقرار الاقتصادي.
وقال معاليه: “إن المملكة تمتلك خطة اقتصادية واضحة وقوية، تدعم الاقتصاد وتنوع مصادره، وتعمل على تحسين الآداء في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق إصلاحات التطوير الإداري المالي العامة لتساعد في رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق وتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ، كما أن هذه الميزانية ستؤدي إلى حراك اقتصادي عظيم، من خلال التطوير التي تحظى به المؤسسات الحكومية لتحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة .
وأكد الشيخ المعجب أن هناك الكثير من العوامل التي أسهمت في رفع مستويات الإنفاق ومواصلة نجاح التوازن المالي، أولها استدامة الأمن والأمان على هذا البلد، لاسيما وأنه القاعدة الأساسية لتقوية أي استثمار أو اقتصاد، وإلى جانب الشفافية والمساءلة الحكومية، ووضع المؤشرات وتوفير البيانات الخاصة بالآداء وتحقيق المستهدفات، التي تؤثر إيجابًا على رفع الميزانية.
واختتم معالي النائب العام تصريحه رافعاً التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على هذه الميزانية العظيمة، ونجاح برامج الإصلاح الاقتصادي, راجيا لهم التوفيق والسداد وللوطن والمواطن الأمن والرخاء والاستقرار.

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