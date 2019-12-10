حسم المتأهلين للأشواط النهائية بملواح السعوديين .. وأشواط الدوليين تبدأ غداً الثلاثاء

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اختتمت مسابقة (الدعو) الملواح 400 متر أشواطها التأهيلية للسعوديين، بعد أن شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور اليوم إقامة آخر ثلاثة أشواط تأهيلية، وكانت لفئة حر قرناس للملاك السعوديين، فيما تبدأ الأشواط التأهيلية للصقارين الدوليين غداً الثلاثاء.

وحقق المركز الأول في الشوط الأول، في يوم المسابقة التاسع، الصقر (مركوز)، للصقار خالد بن هليل بن طبعان السبيعي العنزي، بعد أن قطع مسافة الأربعمئة متر بزمن 18.184 ثانية، وفي المركز الثاني الصقر (نهار)، للصقار بخيت خالد محمد الشدي، بزمن 19.522 ثانية، وجاء ثالثاً الصقر (سلمان)، للصقار أحمد بن تركي بن ناصر النفيعي العتيبي، بزمن 19.537 ثانية.

أما الشوط الثاني للفئة ذاتها، ففاز فيه بالمركز الأول: الصقر (همام)، للصقار ضويحي عبدالله هجرس الدوسري، بزمن 17.407 ثانية، يليه في المركز الثاني الصقر (عقاب)، للصقار سعود بن محمد بن عبيد الحرجي الدوسري، بزمن 17.928 ثانية، وفي المركز الثالث الصقر (قعيد)، للصقار علي بن محمد بن عبدالله القعيد، بزمن 18.488 ثانية.

وفاز بالمركز الأول في الشوط التأهيلي الأخير الصقر (غريب)، للصقار عبدالله بن محمد بن حماد الطوالة الشمري، بزمن 17.910 ثانية، وفي المركز الثاني الصقر (ذيبان)، للصقار أحمد بن سالم بن فضى العرماني، بزمن 18.200 ثانية، وحل ثالثاً الصقر (سعدون)، للصقار أحمد بن سعيد بن محمد الفطحي المطيري، بزمن 18.410 ثانية.

ووفقًا لنظام مسابقة الملواح، فإنَّ المهرجان يُكرِّم الفائزين الثلاثة الأوائل في كل شوط، فيما ينال أصحاب المراكز العشرة الأولى جوائز مالية. ويتأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى للأشواط النهائية ضمن كأس الملك عبدالعزيز.