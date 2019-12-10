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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات غرب أوغندا إلى 26 شخصًا

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات غرب أوغندا إلى 26 شخصًا

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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات غرب أوغندا إلى 26 شخصًا

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات غرب أوغندا إلى 26 شخصًا
http://almnatiq.net/?p=808271
المناطق _ وكالات

ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في الفيضانات التي شهدتها غرب أوغندا نتيجة الأمطار الأخيرة إلى 26 شخصًا.
ودعا الصليب الأحمر الأوغندي المواطنين على الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا في ظل استمرار المخاطر الناجمة عن إمكانية وقوع مزيد من الفيضانات.
يذكر أن منطقة غرب أوغندا تعرضت السبت الماضي إلى هطول كميات كبيرة من الأمطار تسببت في مقتل 17 شخصًا في حصيلة أولية.

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