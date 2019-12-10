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أمين الجوف : الميزانية العامة للدولة استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير الخدمات ورفع مستوى جودة الحياة

أمين الجوف : الميزانية العامة للدولة استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير الخدمات ورفع مستوى جودة الحياة

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أمين الجوف : الميزانية العامة للدولة استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير الخدمات ورفع مستوى جودة الحياة

أمين الجوف : الميزانية العامة للدولة استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير الخدمات ورفع مستوى جودة الحياة
http://almnatiq.net/?p=808283
المناطق _ الجوف

رفع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام 2020 م وما يولونه من دعم وعناية واهتمام بالقطاع البلدي والحرص على توفير الإمكانيات والموارد المالية لتعزيز إسهامات العمل البلدي دعماً لمسيرة التنمية العمرانية .
وقال الشرعان أن ميزانية الدولة للعام 2020 م تحمل الكثير من بشائر الخير للمواطن في هذا الوطن الغالي ، مبينا أن أرقامها تثبت حنكة وحكمة القياده الرشيدة في إدارة السياسة الاقتصادية للبلاد .

وأضاف أن الميزانية العامة للدولة  ستنعكس بشائرها – بإذن الله – على أرض الواقع وهي استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير الخدمات والمرافق الأساسية للمواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة تحقيقًا لتطلعات المواطن في جميع المجالات التنموية والخدمية التي ستلبي الاحتياجات من خلال تنفيذ المشروعات الواعدة بالمنطقة، وبناء الانسان بالعلم والمعرفة وتحقيق الرفاهية للمواطن في مختلف مناحي الحياة وذلك – بفضل الله تعالى- ثم بفضل دعم ولاة الأمر – حفظهم الله – الذين استطاعوا أن يحققوا الرخاء والتماسك الاقتصادي للوطن .

واختتم الشرعان قائلاً : إن وطننا الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-، أخذ يتشكل وفق رؤية شاملة تلبي الرؤى والتطلعات المستقبلية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار .

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