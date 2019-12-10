فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف تحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

المناطق _ الجوف



برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف عبدالعزيز زايد الرويلي وحضور سعادة مساعد المدير العام للتنمية حاكم ثامن الرويلي تم تفعيل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار (أوقفوا العنف ضد المرأة) بالتزامن مع المنظومة العالمية المفعلة لهذه المناسبة الأممية التي يوافق إطلاقها ٢٥ نوفمبر من كل عام وذلك بمجمع الجوف بلازا التجاري ، بحضور مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالجوف سلطان عبدالكريم السلامة وموظفي فرع الوزارة وبعض الجهات الحكومية .

حيث اشتمل المعرض المصاحب للاحتفال عدد من الرسائل التوعوية والتعريف بدور الحماية الاجتماعية بالمجتمع والانظمة الخاصة بالحماية من العنف والتعريف بمركز البلاغات ، إضافة الى تقديم الاستشارات الاسرية والحقوقية للزوار وتقديم الهدايا والبروشورات ،

وشهد الإحتفال مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة منها إدارة التعليم بالجوف وهيئة حقوق الإنسان ومتجر برواز للاتصالات والراعي الرسمي للمناسبة مركز براعم التحدي للرعاية النهارية .

هذا وتجوّل سعادة مساعد المدير العام للتنمية حاكم ثامن الرويلي وبرفقة مدير إدارة الحماية الاجتماعية سلطان عبدالكريم السلامة داخل الأركان وتعرفوا على الأنشطة التي ساهمت بها الجهات لإحياء الفعالية .

وفي نهاية الفعالية قدم مساعد المدير العام دروع التكريم وشهادات الشكر لجميع الجهات المشاركة وللقائمين على الأركان .