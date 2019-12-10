أمير منطقة تبوك يرفع باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة

المناطق _ تبوك

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق مشاعر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للعام المالي ١٤٤١ /١٤٤٢ هـ،

‏‎ونوه سموه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتصريح سمو ولي العهد حفظهما الله وقال سموه في تصريح : إن صدور هذه الميزانية جسدت الرؤى الحكيمة والخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – أيدهما الله – والمتمثلة بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الإصلاحات الاقتصادية واستثمار الموارد وتمكين القطاع الخاص وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الحكومية ودعم خطط الاسكان وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم وتعزيز الاستدامة المالية لتحقيق رؤية المملكة 2030م , لتتجاوز كل التحديات والظروف الاقتصادية التي ستسهم في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية ,وكذلك الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة – رعاها الله- باستمرار عملية التنمية الدائمة وتحقيق العيش الكريم والحياة الهانئة للمواطن ورفعة وعزة الوطن ومنها التوجيه الكريم بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة

‏‎وسأل سموه الله العلي القدير في ختام تصريحه أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وعزها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – .