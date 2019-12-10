احدث الأخبار

أمير منطقة تبوك يرفع باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة
أبرز المواد
 فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف تحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
منطقة الجوف
 أمين الجوف : الميزانية العامة للدولة استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير الخدمات ورفع مستوى جودة الحياة
منطقة الجوف
 سمو الأمير فيصل بن مشعل : الدرعية جديرة بهذه المكانة التي توليها لها القيادة ـ أيدها الله ـ وعلينا ترسيخ كل خطوة تاريخية حدثت بها
أبرز المواد
 ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات غرب أوغندا إلى 26 شخصًا
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
أبرز المواد
 حسم المتأهلين للأشواط النهائية بملواح السعوديين .. وأشواط الدوليين تبدأ غداً الثلاثاء
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يستقبل الأهاليوالمسؤولين بالمنطقة
منطقة الجوف
 د. السند: ميزانية الدولة تعكس ما يشهده اقتصاد المملكة من نمو وازدهار وحكمة واهتمام بتوفير عيش كريم للمواطن
أبرز المواد
 أمير الجوف: ميزانية 2020 م حملت مشروعات ضخمة تدفع بجدية لمواصلة النمو الاقتصادي
منطقة الجوف
 وزير العمل : الميزانية تؤكد قوة الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره
أبرز المواد
 النائب العام: ميزانية المملكة 2020 تكشف نجاح برامج الإصلاح المالي وفق رؤية 2030
أبرز المواد
أمير منطقة تبوك يرفع باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة

أمير منطقة تبوك يرفع باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة

أبرز المواد
فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف تحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف تحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

منطقة الجوف
أمين الجوف : الميزانية العامة للدولة استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير الخدمات ورفع مستوى جودة الحياة

أمين الجوف : الميزانية العامة للدولة استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير الخدمات ورفع مستوى جودة الحياة

منطقة الجوف
سمو الأمير فيصل بن مشعل : الدرعية جديرة بهذه المكانة التي توليها لها القيادة ـ أيدها الله ـ وعلينا ترسيخ كل خطوة تاريخية حدثت بها

سمو الأمير فيصل بن مشعل : الدرعية جديرة بهذه المكانة التي توليها لها القيادة ـ أيدها الله ـ وعلينا ترسيخ كل خطوة تاريخية حدثت بها

أبرز المواد

أمير منطقة تبوك يرفع باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة

أمير منطقة تبوك يرفع باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة
http://almnatiq.net/?p=808293
المناطق _ تبوك
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق مشاعر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة  للعام المالي ١٤٤١ /١٤٤٢ هـ،
‏‎ونوه سموه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتصريح سمو ولي العهد حفظهما الله وقال سموه في تصريح  : إن صدور هذه الميزانية جسدت الرؤى الحكيمة والخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – أيدهما الله – والمتمثلة بتعزيز النمو الاقتصادي  من خلال الإصلاحات الاقتصادية واستثمار الموارد وتمكين القطاع الخاص وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الحكومية ودعم خطط الاسكان وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم  وتعزيز الاستدامة المالية لتحقيق رؤية المملكة 2030م , لتتجاوز كل التحديات والظروف الاقتصادية التي ستسهم في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية ,وكذلك الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة – رعاها الله- باستمرار  عملية التنمية الدائمة وتحقيق العيش الكريم والحياة الهانئة للمواطن ورفعة وعزة الوطن ومنها التوجيه الكريم بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة
‏‎وسأل سموه الله العلي القدير في ختام تصريحه أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وعزها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – .

روابط ذات صلة

سمو الأمير فيصل بن مشعل : الدرعية جديرة بهذه المكانة التي توليها لها القيادة ـ أيدها الله ـ وعلينا ترسيخ كل خطوة تاريخية حدثت بها

سمو الأمير فيصل بن مشعل : الدرعية جديرة بهذه المكانة التي توليها لها القيادة ـ أيدها الله ـ وعلينا ترسيخ كل خطوة تاريخية حدثت بها
ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات غرب أوغندا إلى 26 شخصًا

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات غرب أوغندا إلى 26 شخصًا
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*