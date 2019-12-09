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قادة كشافة وزارة التعليم يتعرفون على تراث وادي الدواسر في الصادرية

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قادة كشافة وزارة التعليم يتعرفون على تراث وادي الدواسر في الصادرية

قادة كشافة وزارة التعليم يتعرفون على تراث وادي الدواسر في الصادرية
http://almnatiq.net/?p=808296
وادي الدواسر _ مبارك الدوسري

زار القادة الكشفيين المُشاركين في ورشة تطوير معسكر كشافة التعليم الاعدادي لخدمة ضيوف الرحمن ، والدراسة المتقدمة للشارة الخشبية المنعقدة حالياً في وادي الدواسر، مساء أمس ” متحف الصادرية التراثي.

وأكد عددٍ من المشاركين الذين يمثلون مختلف إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة خلال الزيارة على أهمية المحافظة على التراث والمقتنيات الشعبية باعتبارها مرآة لثقافة الوطن وتوثيق لحياة الأجداد ونبراس يُنير طريق الأبناء .

وأشاروا إلى حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بالتراث الشعبي، ودعمها للجهات والأنشطة التي تُعنى بإحيائه، وذلك من منطلق المحافظة على أصالة كل جزء من المملكة وإبراز هويتها وإيجاد شخصية وهوية وطنية متميزة لأبناء المملكة.

وبارك المشاركين الخطوات التي تقوم  بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لخدمة التراث، والذي يتسق مع رؤية المملكة، حيث اعتمدت قطاعات السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ، والجهود الكبيرة التي قام بها صاحب المتحف الشيخ سلمان بن حمود الهدلاء للحفاظ على هذا الأرث التاريخي الهام.

ودعا عددٍ من المشاركين الى أهمية الاستفادة من تلك المتاحف واستثمارها في تفعيل المنهج الكشفي في مجال التربية الوطنية ، وكذا الطريقة الكشفية في مفردة شارات الهواية .

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